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وزير التموين يشهد إطلاق أول ماكينة ATM لبيع سبائك الذهب

كتب:

وفاء الصعيدي
02:36 م | الأحد 26 نوفمبر 2023
وزير التموين في معرض نبيو

وزير التموين في معرض نبيو

شهد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال افتتاح معرض نبيو للذهب، إطلاق أول ماكينة ATM لسحب سبائك ذهبية للمواطنين، مؤكدا أن هذه الخطوة تدعم سياسات التحول الرقمي والشمول المالي، وستقدم تجربة أفضل للعملاء.

وزير التموين يفتتتح معرض نبيو للذهب

وكشف وزير التموين عن زيادة عدد المشتركين في معرض نبيو للذهب ليصل إلى 50 شركة محلية وأجنبية وممثلين لدول ألمانيا والإمارات والصين وتركيا وإيطاليا، فضلا عن زيادة عدد المشتريين الأجانب من 18 دولة يصل عددهم إلى 110.

وأضاف أن معرض الذهب أصبح له مكانة كبيرة بين المعارض الدولية المتخصصة، وهناك منتجات بها طابع تراثي وتاريخي تتميز بأعلى جودة للصناعة المصرية، لإعادة مصر إلى موقعها المتميز بين مصاف كبار المصنعين.

خريطة تصدير الذهب لدول الخليج

وأشار وزير التموين إلى أن هناك مساع لوضع مصرعلى خريطة التصدير للذهب لدول الخليج وإيطاليا وأفريقيا وستأخذ مصر مكانتها الدولية في هذه الصناعة، مشيرا إلى التطور الكبير في صناعة الذهب والمجوهرات وهناك استخدام للتكنولوجيا الحديثة والذهب متوفر في الأسواق، كما جرى صدور قرار يسمح بدخول الذهب بدون جمارك.

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بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.