ندوتان للتوعية بأهمية مشاركة الطلاب بالانتخابات الرئاسية في جامعة طنطا

نظمت جامعة طنطا لليوم الثاني على التوالي ندوتين بكليتي التمريض والصيدلة بعنوان «المشاركة حياة - خليك إيجابي – انزل شارك – صوتك أمانة»، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا.

أهمية المشاركة الانتخابية

تناولت الندوتان أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجب وطني لكل مواطن، إضافةً إلى ضرورة المشاركة الفعالة من أجل بناء حياة سياسية يشارك فيها جميع افراد المجتمع نحو طريق المستقبل في ظل الجمهورية الجديدة، كما تم عرض التحديات التي واجهتها الدولة المصرية، وأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية وما يترتب عليها من استقرار ونمو في كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للدولة المصرية.

حضور كثيف بالندوتين

حاضر بالندوتين الدكتور رمضان معن الأستاذ بكلية التجارة والمدير التنفيذي للمركز الرئيسي للتحول الرقمي والشمول المالي، والدكتور محمد طه الأستاذ بكلية التربية، والكاتب الصحفي ناصر أبو طاحون رئيس اللجنة الفرعية للصحفيين بالغربية، وشهدت حضورًا كثيفًا من وكلاء الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، والعاملين بالكليتين.