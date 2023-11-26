محافظ مطروح: المشاركة في الانتخابات الرئاسية مسئولية وواجب وطني

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن المشاركة في الانتخابات مسئولية وواجب وطني وحق لكل مواطن مصري كفله له الدستور وانتصار لإرادة الشعب المصري والحفاظ على مكتسباته وتأكيد القدرة على التصدي لكافة التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه الوطن، وذلك خلال استضافة محافظة مطروح بقاعة الديوان العام لفعاليات مؤتمر، بعنوان، «صوتك مستقبلك.. انزل شارك»، والذي نظمته الهئية العامة للاستعلامات بالتعاون مع محافظة مطروح.

الاستحقاقات الانتخابية ومستقبل الجمهورية الجديدة

وحاضر خلال مؤتمر مطروح كلا من الدكتور أحمد الشريف رئيس مجلس ادارة مؤسسة القادة، والدكتور حسين عيد أمين مجلس القبائل والعائلات المصرية بمطروح، محاضرة بعنوان، الاستحقاقات الانتخابية ومستقبل الجمهورية الجديدة.

محافظ مطروح يدعو للمشاركة في التصويت

ودعا محافظ مطروح جميع أبناء مطروح حماة البوابة الغربية المصرية إلى المشاركة كخير عنوانٍ لتكاتف المصريين وتلاحمهم في الانتخابات الرئاسية، لافتاً إلى أن 342 ألف صوت في محافظة مطروح، ينظر إليهم أبناء مصر جميعاً ليس بعددهم بالمقارنة مع باقى محافظات مصر، ولكن تقديراً واستكمالاً لما اثبتوه من وطنيه ووفاء ورداً للجميل مع ما أعطاه لهم الوطن مؤكدا على تهيئة كل خدمات المحافظة لخروج ذلك العرس الوطني فى أبهى صورة.

التوعية بالمشاركة

وتخلل المؤتمر عدة كلمات أكدت على أهمية التوعية ودور الاعلام فى الحث والتوعية على أهمية المشاركة السياسية، ووعى كل مواطن كمسئولية للجميع عن استقرار مسيرة الوطن والتنمية والحفاظ عليه أمام كافة التحديات، وأوضح الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الاعلام الداخلي انه تم تنفيذ 1360 فاعلية من ندوات ومحاضرات توعية لمراكز الهيئة العامة للاستعلامات على مستوى الجمهورية منذ أول أكتوبر وحتى نهاية نوفمبر شارك فيها أكثر من نصف مليون مواطن على مستوى الجمهورية ومنهم ذوي الهمم.