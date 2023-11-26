سناء منصور: منتدى شباب العالم ينشر مبادئ التنمية والسلام والإبداع

قالت الإعلامية سناء منصور، إن منتدى شباب العالم جمع شبابا من كل دول العالم طيلة الأعوام الماضية، حتى يكونوا موجودين في مكان واحد ويقدموا للعالم كله رسالة مبدأها السلام والإنسانية والإبداع.

وأضافت خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج السفيرة عزيزة المذاع على dmc، أن منتدى الشباب العالم يشهد الكثير من الفعاليات المهمة مثل ورش العمل في كل التخصصات ويشارك متحدثون مميزون من كل دول العالم.

أهمية منتدى شباب العالم

وتابعت: «منتدى شباب العالم شهد مشاركين من كل دول العالم في فعاليات رائعة للغاية، وعندما أذهب إلى هناك أشعر بأنني صغرت 50 عاما بسبب السعادة التي أشعر بها، كما يشارك الرئيس السيسي وكبار المسؤولين وأصحاب القرار مختلف الجلسات».

مؤسسة حياة كريمة تشيد بالمبادرة

وأكدت: «أيام منتدى شباب العالم تتسم بالنشاط والجمال والاستمتاع، وهذا العام سيكون استثنائيا، فقد أعلن مبادرة جديدة بعنوان شباب من أجل إحياء الإنسانية في ظل الظروف التي نمر بها، ومؤسسة حياة كريمة تضطلع بدور رائع في دعم أهالي غزة وأشادت بهذه المبادرة لأنها تنشر مبادئ التنمية والسلام والإبداع وهذا هو دور المنتدى الذي يسعى إلى توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة التحديات وتحقيق السلام العالمي».