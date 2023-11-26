تسليم عدد 562 كشك للأسر الأولى بالرعاية ولذوي الهمم بقرى ونجوع المنوفية

شاركت جمعية الأورمان، مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، في تسليم عدد 562 كشك للأسر الأولى بالرعاية ولذوي الهمم بقرى ونجوع محافظة المنوفية، وذلك من بداية عملها وحتى الآن.

افتتاح مشروعات للأسر الأولى بالرعاية في المنوفية

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تسليم الأكشاك عمل على تحسين حياة مئات الأسر بالمنوفية وتحويلها من أسر أولي بالرعاية إلى أسر منتجة ومشاركة في نمو الناتج القومي لمحافظتنا العظيمة مما غير من وجه الاقتصاد المصري، تنفيذاً لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

الأورمان تشيد بالتعاون مع محافظة المنوفية في دعم الأسر

وأشاد مدير جمعية الأورمان، بالتعاون الوثيق مع محافظة المنوفية التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، إذ يجرى عمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر تأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا في النطاقات الجغرافية الفقيرة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة إذ يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الفقيرة المنتشرة في أرجاء المحافظة.

وأوضح، أنه جرى التوزيع على الشباب غير القادر ومعدومي الدخل من أبناء المحافظة، مضيفاً أن ما تقوم به جمعية الأورمان هو نوع من أنواع التكافل والتعاون بين كافة فئات المجتمع خاصة غير القادرين، وأنه قد جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة.