محافظ المنوفية يسلم كراسي متحركة لذوي الهمم ويبحث شكاوى المواطنين

سلم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، 13 كرسي متحرك لعدد من ذوي الهمم للمساهمة في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، وإعانتهم على تلبية متطلبات حياتهم اليومية ومراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية.

تقديم الدعم للأولى بالرعاية

وأشار محافظ المنوفية إلى أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة، في تعاون دائم ومستمر مع منظمات المجتمع المدني للمساهمة في تقديم كافة أوجه الدعم للحالات الأولى بالرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تفعيلاً لدعم مبدأ التكافل الاجتماعي ودعم العلاقات الإنسانية، مشددا على مديري المديريات بالتواصل المباشر مع جميع الحالات وفحص حالتهم للوقوف على مطالبهم وتسهيل الإجراءات اللازمة لهم كل فيما يخصه.

بحث شكاوى المواطنين في المنوفية

وأجرى المحافظ حواراً مفتوحاً مع عدد من الحالات الإنسانية للتعرف على ظروفهم المعيشية والاجتماعية وتقديم الدعم اللازم لهم، حيث كلف المحافظ، وكيل وزارة الصحة، باتخاذ الإجراءات العاجلة بشأن 13 حالة مرضية وإجراء الفحوصات الطبية لهم بمستشفيات الجامعة والتأمين الصحي والمخ والأعصاب والرمد ومعهد الأورام، فيما وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة واستخراج كارت الخدمات المتكاملة لـ6 حالات لإعانتهم على تلبية متطلبات الحياة المعيشية.

كما وجه مدير مديرية التموين، ببحث إمكانية إضافة المواليد وإجراء فصل اجتماعي للبطاقة التموينية لعدد من الحالات حتى يتمكنوا من صرف السلع المدعمة، وتكليف وكيل وزارة العمل بالتواصل المباشر مع 9 حالات لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم المعيشية.