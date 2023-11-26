حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تنشر تصريحات المستشار محمود فوزي بمعبر رفح

نشرت الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أبرز تصريحات المستشار محمود فوزي رئيس الحملة بمعبر رفح.

وجاءت أهم تلك التصريحات فيما يلي:

- الجهود المصرية مزج فيها الحسم بالحكمة للحفاظ على استقرار المنطقة.

- لم تغلق مصر معبر رفح نهائيًا وهو مفتوح كعادته من الجانب المصري، ولكن المعبر قد تم قصفه 4 مرات من الجانب الفلسطيني.

حجم المساعدات التي وصلت قطاع غزة

- حجم المساعدات التي تم دخولها إلى القطاع والتي تقدر بـ12 ألف طن نقلتهم 1300 شاحنة منها 8400 طن مساعدات وفرتها الدولة المصرية والشعب المصري فقط، أي 70% من إجمالي حجم المساعدات.

- نثمن الجهود الدولية التي لعبت مصر فيها النصيب الأكبر والأرشد التي توصلت لهدنة لوقف إطلاق النار لمدة 4 أيام قابلة للتمديد.

رفض تهجير الفلسطينيين

- نؤكد أن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء خط أحمر للدولة المصرية.

- نأمل أن تكون تلك هي البداية للوصول لحل عادل نهائي مبني على سلام مستدام وحقيقي وفعال.

- ندعو جميع قادة وشعوب إلى توجه عين الإعانة والدعم وإدخال الكميات المطلوبة من المساعدات الإغاثية والوقود لجميع مناطق القطاع.