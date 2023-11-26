الهلال الأحمر الفلسطيني: دخول قافلة مساعدات تضم 50 شاحنة إلى شمال غزة

كشفت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، أنها قامت بإرسال قافلة مساعدات مكونة من 50 شاحنة من رفح جنوب قطاع غزة، نحو مدينة غزة وشمالها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

قافلة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

وأوضحت الجمعية في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأحد، أن القافلة محملة بمواد إغاثية وغذائية، ومياه شرب، وأدوية ومستلزمات اسعافية.

وأشارت إلى أن مجموعة من متطوعي الجمعية في محافظتي غزة والشمال ستقوم باستقبال القافلة ومرافقتها لتوزيع المساعدات على المواطنين الصامدين في المحافظتين.