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انطلاق أولى فعاليات حملة الـ16 يوما لمواجهة العنف ضد المرأة ببني سويف

كتب:

عمرو رجب
06:41 م | الأحد 26 نوفمبر 2023
انطلاق أولى فعاليات حملة الـ16 يوما لمواجهة العنف ضد المرأة ببني سويف

أطلقت وحدة شؤون المرأة بديوان عام محافظة بني سويف، وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، فعاليات حملة" الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في محاورها الأربع الرئيسية، وبالتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وذلك تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم.

جلسة توعوية بمدينة الفشن 

بدأت الحملة بجلسة توعوية، اليوم، والتي عقدت بمدينة الفشن، عدد من الموضوعات منها "أنواع العنف والاليات القانونية للتصدي للعنف، ودور الإسلام في تكريم المرأة، وحقوق المرأة من المنظور الديني وحقها في المشاركة الانتخابية وأشكال وصور العنف منها الزواج المبكر وزيادة الإنجاب".

جلسات شريكة في الحملة

جاء ذلك بمشاركة العديد من الجهات في محافظة بني سويف منها الشباب والرياضة ووحدة لم الشمل والوعظ الأزهر الشريف ووحدة تكافؤ الفرص بالتربية والتعليم، مديرية أمن بني سويف ووحدة مناهضة العنف والمرأة الآمنة بجامعة بني سويف وجامعة النهضة ومصانع توشيبا العربي وروندي ووادي النيل والإدارة الصحية بمركز الفشن.

حضر فاعليات اليوم كل من: الدكتورة شيماء كرم رئيس وحدة شؤون المرأة وتكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة المشرف على تنظيم الفعالية، المحاسب محمد بكري رئيس مركز ومدينة الفشن وممثلو الجهات الشريكة في الحملة.

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