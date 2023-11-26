ندوة لـ«تعليم بني سويف» عن المشاركة السياسية للمرأة وتمكينها اقتصاديا

نظمت وحدة تكافؤ الفرص وشئون المراة بمديرية التربية والتعليم ببني سويف، اليوم، مؤتمرا، عن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والتمكين الاقتصادي، بقاعة مركز التطوير التكنولوجي، برعاية الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم.

جاء ذلك بحضور الدكتورة عائشة عبدالرحيم رئيس وحدة تكافؤ الفرص وشئون المراة بالمديرية، وأحمد عزت مدير إدارة بني سويف التعليمية، الشيخ عصام عيد ممثل الأزهر، القمص اثناسيوس فوزي ممثل مطرانية بني سويف ،ليلي ابوعقل عضو المجلس القومى للمرأة ومحامية بالنقض،قرني عبده مدرب تمكين اقتصادي.

تكافؤ الفرص بتعليم بني سويف: المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة عائشة عبدالرحيم رئيس وحدة تكافؤ الفرص وشئون المراة بمديرية التربية والتعليم، إن المرأة المصرية تعيش حاليا أزهى عصورها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما نالته من مجالات عديده ومستحقه في عهده، إذ حصلت على العديد من المناصب القيادية وفي شتى المجالات، لقناعته التامة بأنها تشكل نهضة المجتمع وتعد قاطرة تقدمه نحو المستقبل الزاهر .

رد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسي

وطالبت رئيس وحدة تكافؤ الفرص بتعليم بني سويف، برد الجميل والعرفان للرئيس عبدالفتاح السيسي بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ودعمه وتأييده لاستكمال مسيرة العطاء والبناء والإنجازات، وإثبات أن للمرأة المصرية دور كبير وفعال في المشاركة السياسية والنزول للإدلاء بأصواتها لصناديق الاقتراع للحفاظ على رفعة الوطن وحماية مستقبل المصريين والحفاظ على حضارتهم العظيمة.

وأكد أحمد عزت مدير إدارة بني سويف التعليمية، أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية والتمكين الاقتصادي، لافتًا إلى أن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص سواء سياسيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا.