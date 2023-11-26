بعد 48 يوماً من العدوان على غزة.. نزيف مستمر للاقتصاد الإسرائيلي

يعاني الاقتصاد الإسرائيلي من خسائر مستمرة، نتيجة العدوان الغاشم لجيش الاحتلال على قطاع غزة، والذي استمر لمدة 48 يوماً، منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث تشير تقارير إسرائيلية إلى أن اقتصاد دولة الاحتلال يتكبد خسائر أسبوعية تتجاوز 600 مليون دولار، في ظل اقتصاد يعتمد على السياحة والتكنولوجيا في المقام الأول.

الخسائر الأسبوعية

وذكر البنك المركزي الإسرائيلي، عبر موقعه الإلكتروني، أن الاقتصاد يخسر أسبوعيا 600 مليون دولار بسبب نقص العمالة، حيث يغيب نحو 310 آلاف عامل عن مواقع عملهم، بالإضافة إلى قلة إنتاجية 210 آلاف عامل آخرين، ليسجل بذلك مجموع خسارة يصل إلى 325 مليون دولار.

نزوح وخسائر مستمرة

وأشار البنك المركزي الإسرائيلي إلى نزوح 144 ألف إسرائيلي من أماكنهم، مما أدى إلى خسائر وصلت إلى 145 مليون دولار، بجانب استدعاء 300 ألف جندي من جنود الاحتياط، مما كلف اقتصاد دولة الاحتلال أكثر من 130 مليون دولار.

في الوقت نفسه سجلت إسرائيل حتى الآن خسائر بسحب صحفية «يديعوت أحرنوت» وصلت إلى 7 مليارات دولار من الاحتياط النقدي الأجنبي في أكتوبر الماضي، بجانب خسار قيمتها 18.6 مليار دولار خسائر القيمة السوقية للبورصة الإسرائيلية منذ بداية الحرب حتى 22 نوفمبر الجاري.

طلبات الحصول على تعويضات

في سياق متصل، تقدمت أكثر من 40 ألف شركة بطلب إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي للحصول على تعويضات، فيما عملت مصلحة الضرائب على ضخ أموال للشركات عبر الحسابات المصرفية لأصحاب الأعمال، كما تقدم 143 ألف إسرائيلي بطلب للحصول على إعانات البطالة.