حكومة الاحتلال الإسرائيلي: نستقبل أول دفعة من المحتجزين لدى الفصائل اليوم

أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أنها ستبدأ في استقبال المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، في وقت لاحق من اليوم، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وذكرت الحكومة، أنه ستقدم المساعدات الطبية للمحتجزين فور تسلمهم، مشيرةً إلى نقل المحتجزين إلى 5 مستشفيات بعد تسلمهم.

وبدأت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، اليوم، التي اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد جهود مصرية وقطرية وأمريكية مكثفة، وفقًا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

كانت مصر وقطر كثفتا جهودهما لإقرار هدنة إنسانية في قطاع غزة، بعد الحرب التي اندلعت يوم السابع من أكتوبر الماضي، والتي يشنها جيش الاحتلال على القطاع تحت مسمى «السيوف الحديدية»، وذلك ردا على العملية التي نفذتها الفصائل «طوفان الأقصى».