حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تبرز كلمته حول ثقته في قدرات المصريين

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي كلمة الرئيس حول ثقته في قدرات المصريين، التي أكد خلالها: «منذ تسع سنوات واستجابة لندائكم، شرفت بتحمل مسئولية هذا الوطن، مستعينا على هذه الأمانة بالله ومعتمدا على ثقتى فى قدرات المصريين، ومتيقنا بـأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ساعيا من أجل رفعة ورقى هذا الوطن، بالعمل الدءوب والنوايا الصادقة».

حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

يذكر أن الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، تستمر في الدعاية الانتخابية التي بدأت يوم 9 نوفمبر الماضي، من خلال عقد عدد من اللقاءات والمؤتمرات مع الأحزاب والكيانات السياسية المختلفة لمناقشة الرؤى والأطروحات المشتركة.