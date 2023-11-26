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بايدن: نسعى لتمديد هدنة غزة لزيادة عدد المفرج عنهم وتدفق المساعدات

كتب:

شريف سليمان
07:33 م | الأحد 26 نوفمبر 2023
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه يستهدف استمرار الهدنة في قطاع غزة إلى ما بعد غد الاثنين، مشيرًا إلى أن تمديد الهدنة سيسهم في زيادة عدد المحتجزين المفرج عنهم، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية، وفقا لما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل قبل قليل.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومها الثالث اليوم الأحد، والتي تم التوصل إليها برعاية مصرية قطرية أمريكية، عقب 48 يوماً من العدوان الغاشم لجيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني بلا هوادة، موقعاً عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين.

وتكثف الأطراف التي توصلت إلى الهدنة اتصالاتها مع مختلف الفاعلين، من أجل تمديدها لعدة أيام أخرى، لمنح فرصة كافية لأهالي القطاع لالتقاط أنفاسهم، وإدخال أكبر قدر من المساعدات، وسط جهود مصرية للتوصل إلى اتفاق لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

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