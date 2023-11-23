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بايدن يطالب نتنياهو بوقف إطلاق النار في الجبهة الشمالية تزامنا مع الهدنة بغزة

كتب:

أحمد شوقي
09:16 م | الخميس 23 نوفمبر 2023
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، وقف إطلاق النار في الجبهة الشمالية تزامنا مع الهدنة بقطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، أعلنت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلاً عن مصادر فلسطينية، أن العدوان المتواصل من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، أسفر عن ارتقاء 14854 شهيداً، إضافة إلى نحو 36 ألف مصاب.

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بقلم أحمد شوقي