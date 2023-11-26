حزب التجمع: الرئيس السيسي رفض كل الضغوط الخارجية في قضية فلسطين

قال النائب السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اختار أن يكون ضمن صفوف الشعب، عندما رفض كل الضغوط الأوروبية والأمريكية لتهجير سكان قطاع غزة لسيناء فكان حاسما قويا في هذه القضية.

أضاف عبد العال خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لابد من تشجيع الشباب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية كونه شريك في الدولة وما يحدث بها، لافتا إلى أن هناك إعجابا كبيرا بفروسية الرئيس عبدالفتاح السيسي في الدفاع عن الأمن القومي المصري والحدود المصرية، رغم أزمات اقتصادية وظروف صعبة تعاني منها الدولة.

«عبد العال»: الانتخابات الرئاسية ستشهد إقبالا كثيفا

وشدد على أن الانتخابات الرئاسية، ستشهد إقبالا كثيفا من المواطنين المصريين، ودعم الرئيس السيسي، نتيجة مواقفه التي قام بها مؤخرا في حرب غزة، موضحا أن الانتخابات فرصة للتعبير عن رأيه.

وأوضح أن ما يحدث في غزة ليس المقصود منه القضاء على الفصائل الفلسطينية وعناصرها، مبينا أن مصر هي الهدف وإحراجها أمام العالم وخضوعها وتقسيم الدولة المصرية وإضعافها ولا تقوى على اتخاذ قرار قوي وجرئ.

«عبد العال»: حزب التجمع أيد الرئيس السيسي

لفت إلى أن حزب التجمع، أيد الرئيس السيسي، في اتخاذ ما يراه مناسبا للدفاع عن الأمن القومي المصري، بل تأييده في المشروع التنموي الذي تنفذه الدولة، والتطوير الصناعي وإعادة الاعتبار للصناعة وتوسيع الرقعة الزراعية.