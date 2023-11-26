رئيس حزب المستقلين الجدد: المصريون في الخارج من روافد الاقتصاد القومي

قال هشام العناني رئيس حزب المستقلين بالجدد، إن نص دستور 2014 نص على ضرورة أن يكون للمصريين في الخارج كوتة داخل البرلمان المصري، لما لهم من دور مهم في الاقتصاد المصري، إذ إن حجم التحويلات من المصريين بالخارج للاقتصاد المصري بلغ عام 2014 أكثر من 7 مليارات دولار، وفي العام الجاري وصل إلى 33 مليار دولار، لذا فهم من روافد الاقتصاد المصري.

تحية وتقدير للمصريين بالخارج

ووجه «العناني»، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح» على شاشة «extra news»، التحية والتقدير لـ المصريين بالخارج، لما يتمتعون به من وعي بدورهم المهم تجاه وطنهم مصر، لافتا إلى أن تصويتهم هو نقطة الانطلاق للانتخابات الرئاسية، والتي ستبدأ يوم 1و2و3.

وزارة الهجرة اجتمعت مع الجاليات المصرية في مختلف دول العالم

وأوضح رئيس حزب المستقلين بالجدد، أن اهتمام الدولة بالمصريين بالخارج يتمثل في أكثر من ملمح، منها اجتماع وزيرة الهجرة بالجاليات المصرية في مختلف دول العالم، ما يؤكد أن الدولة تعي وتفهم وتدرك أهمية المصريين بالخارج، وتسعى لإعطائهم حقهم الدستوري في التصويت بالانتخابات، كحق دستوري وقانوني.