«التعليم العالي» تكشف رابط المؤسسات المعتمدة لمجابهة الكيانات الوهمية

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن كافة المعاهد والمؤسسات التعليمية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، متاحة كافة بيناتها عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والمجلس، وأنه يجرى دوريا تحديث كافة القوائم.

قوائم وزارة التعليم العالي المعتمدة

وأوضح رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يمكن للطلاب بمختلف الشهادات والمحافظات الدخول عبر الموقع الإلكتروني «رابط» للاطلاع على بيانات كافة المؤسسات التعليمية المعتمدة من المجلس ووفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس.

مجابهة الكيانات الوهمية

وأوضح رئيس قطاع التعليم أن لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة وبتوجيهات مباشرة من الوزير تواصل يومياً مواجهة الكيانات الوهمية ومداهمتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكداً أنه يجب على الطلاب وأولياء الأمور التأكد من اعتماد المؤسسات التعليمية وتسجيلها من قبل وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية.