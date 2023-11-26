«إعلام القاهرة» تنظم رحلة علمية تدريبية إلى جامعة أوتونوما في إسبانيا

تواصل كليات جامعة القاهرة انفتاحها على الجامعات العالمية المرموقة، حيث نظمت كلية الإعلام جامعة القاهرة رحلة علمية تدريبية بإشراف حنان جنيد عميدة الكلية، لطلاب الكلية، إلى جامعة أوتونوما في برشلونة بإسبانيا، في إطار تفعيل الاتفاقية الموقعة بين جامعة القاهرة، وجامعة برشلونة، التي تعد من كبريات الجامعات الحكومية وتحتل المركز الأول في اسبانيا، كما تحتل مركزا متقدما في التصنيفات الدولية.

الرحلة العلمية التدريبية لطلابها

ضم وفد كلية الإعلام مع عميدة الكلية كلًا من نرمين الأزرق، منسق البرنامج الإنجليزي للفرقة الرابعة، وآلاء فوزي منسق العلاقات الدولية بالكلية،و22طالبا وطالبة من مختلف التخصصات بالكلية، بإشراف لجنة أكاديمية تضم أشرف جلال، وسماح المحمدي، ومها بهنسي.

الاعتماد الدولي لجامعة القاهرة

وقال محمد الخشت رئيس الجامعة، إن كلية الإعلام في صدارة كليات الجامعة التي حصلت على الاعتماد الدولي ويعد تنظيمها لهذه الرحلة العلمية التدريبية لطلابها، تطبيقا لاستراتيجية جامعة القاهرة، المرتكزة على ضرورة الانفتاح على الجامعات العالمية المرموقة،بما يتيح للطلاب فرصة عملية للتفاعل والاحتكاك بثقافات أخرى.

مواكبة أحدث تقنيات الثورة التكنولوجية

وأضاف الخشت أن كلية الإعلام تمضي بخطى متسارعة، نحو الارتقاء العلمى والعملي بمواكبة أحدث تقنيات الثورة التكنولوجية في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي، بما يؤهل خريجيها للمنافسة في سوق العمل في مجالات الإعلام محليا ودوليا ، خاصة وان مجالات العمل الإعلامي من أهم المجالات التى تحتاج إليها المجتمعات المعاصرة.

وأشاد الخشت بكلية الإعلام وانفتاحها علميًا على أرقى الجامعات العالمية المرموقة بما يعزز قدرة جامعة القاهرة في تحولها نحو جامعات الجيل الرابع، وتأكيد قدرة كليات الجامعة ومعاهدها على منافسة كبريات الجامعات العالمية، بما تملكه الجامعة من كوادر وأساتذة ومنظومة تعليمية مسلحة بأحدث النظم التعليمية والتكنولوجية ،وعلماؤها ضمن أفضل 2% من علماء العالم.

وعبرت حنان جنيد، عميد كلية الإعلام والمنسق العام لبرنامج التعاون مع جامعة أوتونوما في برشلونة إسبانيا خلال مشاركتها وفد الرحلة التدريبية، عن بالغ تقديرها لحرص الوفد الطلابي على المشاركة في إطار تعظيم الفرص من العائد التدريبي وتفعيلًا لمذكرة التفاهم المبرمة بين كلية الإعلام جامعة القاهرة وجامعة أوتونوما، منوهة إلى أن الزيارة حققت الزيارة أهدافها التي تمثلت في إجراء عدة اجتماعات لمناقشة سبل وأوجه التعاون الأكاديمي بين كلية الإعلام جامعة القاهرة وكلية علوم الاتصال بجامعة أوتونوما، وقد تم اللقاء مع بروفيسور سامي طايع مدير البرنامج الدولي في جامعة أوتونوما، وبروفيسور خوسيه مانويل، أستاذ ومدير برامج الدراسات العليا بجامعة أوتونوما، والرئيس السابق لاتحاد هيئة الإذاعة والتليفزيون الإسبانية، والبروفيسورة ماريانا بسيلا، نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية.