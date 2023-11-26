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كرم جبر: القضية الفلسطينية أهم محاور منتدى مصر للإعلام اليوم

كتب:

حسن سمير
09:09 م | الأحد 26 نوفمبر 2023
منتدى مصر للإعلام في نسخته الثانية

منتدى مصر للإعلام في نسخته الثانية

استعرض برنامج «الحياة اليوم» كواليس افتتاح منتدى مصر للإعلام، الأحد، النسخة الثانية من فعالياته في العاصمة المصرية القاهرة الذي تستمر أعماله ليومين حيث جاءت هذه النسخة بعنوان «عالم بلا إعلام»، ويبحث المنتدى في تصور شكل العالم في حال تراجعت الصحافة عن دورها في التحقق من الأخبار والمعلومات.

القضية الفلسطينية في المنتدى

وخلال التقرير أكد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، أن القضية الفلسطينية وما يحدث في غزة هي التي فرضت نفسها على الجلسة الأولى كما كان هناك جلسات تتعلق بالثورة الصناعية، والذكاء الاصطناعي.

وأضاف ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامي، أنه تم التوافق على ضرورة تعزيز الأداء المهني لوسائل الإعلامي، على ضمان قدر معين من التعددية في مقاربة الأزمات وأتصور أن هذا الاتجاه الذي يجب يأخذه الإعلام العربي والعالمي في الفترة المقبلة.

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بقلم حسن سمير