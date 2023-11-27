«مارينا اليخوت» فسحة الغردقة بالشتاء.. يتوافد عليها آلاف السياح يوميا (صور)

يبحث المواطنون على أماكن الخروجات والفسح في مدينة الغردقة السياحية التي تستقبل آلاف الزائرين في فصل الخريف والشتاء حيث الأجواء الدافئة، وتضم الغردقة عددا من أماكن الفسح والخروجات بالمجان منها مارينا اليخوت جنوب الغردقة.

مارينا اليخوت

وأشار بشار ابو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن مارينا اليخوت من أفضل أماكن الخروجات والفسح في الغردقة هو مارينا على الطراز العالمي ويضم عددا من اليخوت السياحية الفارهة.

مارينا اليخوت بالمجان في الغردقة

ولفت إلى أن مارينا اليخوت يقع بموقع فريد بمنطقة المارينا السياحي بالغردقة حيث يمكن رؤية هضبة شيراتون وميناء الغردقة البحري ومسجد الميناء الكبير ويعتبر من أفضل أماكن الخروجات والفسح بالغردقة والدخول بالمجان ويستقبل الزائرين حتى من الصباح حتى الثانية عشر منتصف الليل.

مارينا سياحي في الغردقة

وأكد: يتوافد على المارينا السياحي آلاف السياح يومياً من مختلف الجنسيات الأجنبية عبر رحلات شركات السياحة التى تنظمها للسياح ضمن برامج السيتي تورز، وتنطلق منها الرحلات البحرية إلى جزر الغردقة ومواقع الغوص والسنوركل، موضحا يضم مارينا اليخوت محلات سياحية وبارزارت ومطاعم وكافيهات ومكاتب حجز رحلات بحرية والعاب أطفال وشقق سكنية وشاليهات سياحية ويمتد لمسافة سبعمائة متر ويخضع لرقابة أجهزة الغردقة.