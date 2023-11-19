انتشار لافتات دعايا الانتخابية بشوارع الغردقة.. وتنال إعجاب السياح

انتشرت الدعاية الانتخابية في شوارع مدينة الغردقة السياحية، واكتظت الميادين بلافتات الدعايا المؤيدة للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر لها في شهر ديسمبر المقبل، والذي حصل على ثقة المصريين لما تشهده البلاد من إنجازات ومشروعات قومية عملاقة وحزمة قرارات ومساعدات اجتماعية ورعاية صحية في صالح الشعب المصري.

لافتات الدعاية في الغردقة

وجذبت لافتات الدعاية التي تحمل تأييد المرشح عبدالفتاح السيسي إعجاب السياح الأجانب أثناء جولتهم في شوارع مدينة الغردقة وحرصوا على التقاط الصور التذكارية لها.

دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

وأكد محمد أبو النصر، رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، على دعم القطاع السياحي والعاملين بالفنادق والمنتجعات السياحية وشركات السياحة للمرشح عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات الكبرى دعمه للقطاع السياحي .

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن السياحة شهدت انتعاشة سياحية هائلة في حقبة الرئيس السيسي، والذي أولى اهتماما بالسياحة وتشجيع الاستثمار السياحي وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين السياحيين.

انتعاش السياحة في حقبة السيسي

وأشار سامح جمعة، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى الدعم الكامل للمرشح عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حفاظا على حالة الاستقرار التي تشهدها مصر تحت قيادته الحكيمة، مؤكدا في تصريحات لـ«الوطن»، أن ملايين العاملين بالقطاع السياحى تؤيد وتبايع السيسى توليه رئاسة البلاد لفترة جديدة.

وأوضح أن الطفرة السياحية والإنشائية التي شهدتها السياحة في عصر السيسي وتنفيذ مشروعات قومية كبرى خدمت القطاع السياحي مثل تطوير الطرق ورفع كفاءة المطارات.

ولفت إلى أن القطاع السياحي من أهم مصادر الدخل القومي وتوفير العملة الصعبة وتشغيل ملايين الأيدي العاملة.

الانتخابات الرئاسية

وانطلقت الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، وتستمر فترة الدعاية الانتخابية لمدة شهر، تنتهي مع بدء الصمت الانتخابي، يوم 8 ديسمبر المقبل.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد الانتخابات الرئاسية، وتجرى عملية الاقتراع للمصريين في الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر، وبالداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر.