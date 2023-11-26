تحديد سعر متر التصالح في مخالفات البناء وفقا للمناطق.. يبدأ من 50 جنيها

مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء واحد من مشروعات القوانين الهامة التي ينتظر صدورها قريبا لتحقيق التيسير على المواطنين وتحفيزهم للتقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة دون أن يتعارض ذلك مع السلامة الإنشائية للمبنى.

وينظم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء حالات قبول التصالح وفقا لإجراءات ينظمها القانون، ويعتبر قبول طلب التصالح بمثابة رخصة منتج لجميع آثارها، ويجب على صاحب المخالفة القيام بطلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة، مع استثناء القرى والتوابع.

رفض التصالح في الأعمال المخلة باليلامة الإنشائية

ووفقا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء لا يجوز التصالح في الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء أو البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث،وكذلك تغيير استخدام الأماكن المخصصة للجراجات .

سعر متر التصالح في مخالفات البناء

وحدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع وفقا قيمة سعر المتر التي تحددها الجهة الإدارية لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، ويتراوح سعر التصالح للمتر المسطح من 50 جنيها ولا يزيد عن 2500 جنيه.

ويجيز مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح، كما يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري.