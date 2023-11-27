قبل افتتاحه.. معلومات عن مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة بأسيوط

تجري محافظة أسيوط، استعدادتها النهائية لافتتاح مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة الذي تم إنشاؤه وتصميمه مؤخرًا، وتزويده بأحدث الأنظمة الإلكترونية والكاميرات والتي تساهم في التدخل السريع لحل الأزمات والطوارئ.

وفيما يلي تقدم «الوطن» أبرز المعلومات عن مركز السيطرة الموحد للطوارئ قبل افتتاحه رسميا:

- يقع مقر مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لمحافظة أسيوط.

- تم الانتهاء من الأعمال الانشائية وفرش وتأثيث المقر ووضع الشاشات والأنظمة الإلكترونية والكاميرات وفق أحدث المعايير العالمية.

- يأتي إنشاء المشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق التكامل والتعاون بين كافة الجهات المعنية.

- يعمل المركز بسرعة في تقديم خدمات الطوارئ والمرافق واحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة عالية وإحكام تام في أقل وقت ممكن.

- يضم المركز قاعة رئيسية من المقرر أن تحتوى على ممثلى الجهات التنفيذية بالمحافظة وقاعة ملحقة للمؤتمرات وقاعة إتخاذ القرار الإقليمية

- مزود المركز بالأنظمة المتطورة كموزع المهام اللاسلكى المطور والخرائط الرقمية ومنظومة المؤتمرات المرئية ومنظومة التتبع الآلي للعناصر والمركبات.

- يضم المركز منظومة تلقى البلاغات المميكنة والمتضمنة تحديد مكان المتصل آلياً برقم الموحد للطوارئ .

- يستهدف المركز في المقام الأول الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم من خلال الوصول للمعدلات العالمية فى الإستجابة وسرعة رد الفعل لكافة الطوارئ والأحداث والكوارث.

- يوفر المركز كافة البيانات والإحصائيات اللازمة لمتخذى القرار وفق أحدث المعايير العالمية.

- يساهم المركز في الحفاظ علي خصوصية بيانات الدولة المصرية وتدعم أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمى الآمن ورؤية مصر 2030.