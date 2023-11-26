انطلاق المرحلة الأولى من حملة «حقك تنظمي» بوحدة بلقطر في البحيرة

شهدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة إنطلاق المرحلة الأولى من حملة «حقك تنظمي» بنطاق المحافظة، حيث تابعت فاعليات الحملة بوحدة صحة الأسرة ببلقطر الشرقية بأبوحمص.

انطلاق فعاليات مبادرة حقك تنظمي في البحيرة

وتأتي الحملة ضمن مبادرة «أيامنا أحلى»، لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة.

تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

تقدم الحملة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة، كما يتم تنفيذ حمله تنشيطية توعوية وخدمية موسعة لدعم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

وأكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة وكيل الوزارة على أنه سوف يتم تنفيذ الحملة من خلال مديرية الصحة والسكان بالبحيرة، كما تعمل الحملة تعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان.

وأوضح وكيل صحة البحيرة أن المبادرة تشمل تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق النائية و المحرومة عن طريق العيادات المتنقلة بالمجان، مشيرا إلى تنفيذ الندوات الاعلامية الخاصة بمبادرة أيامنا أحلى بكل الإدارات المشاركة وإقامة معارض لمنتجات نوادي المرأه بجميع الإدارات المشاركة