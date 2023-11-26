النائب طارق رضوان يشارك في مؤتمر مستقبل وطن لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

شارك النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في المؤتمر الداعم والمؤيد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالدقهلية الذي نظمه حزب مستقبل وطن.

وشهد استاد ميت غمر بمحافظة الدقهلية مؤتمرًا حاشداً من أهالي المدينة وحزب مستقبل وطن تأييدا ودعماً للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي خلال انتخابات الرئاسة المصرية المقبلة.

وأقيم المؤتمر داخل مدينة ميت غمر بتنظيم وإشراف حزب مستقبل وطن بحضور النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم والنائب علاء عابد نائبا رئيس الحزب ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والنائب أحمد دياب الأمين العام المساعد للحزب ووكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ومحمد المرشدي أمين الحزب بالدقهلية، وجمال عبد الظاهر أمين التنظيم بالحزب والهيئة البرلمانية لمحافظة الدقهلية والعديد من القيادات الشعبية بالمحافظة.

ويواصل حزب مستقبل وطن عقد المؤتمرات الجماهيرية مع المواطنين في مختلف المحافظات؛ لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.