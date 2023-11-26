مؤتمر لحزب مصر الحديثة بالبحيرة لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

نظم اليوم حزب مصر الحديثة مؤتمر جماهيري حاشد لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك باستاد دمنهور الرياضي بمحافظة البحيرة.

وشهد مؤتمر حزب مصر الحديثة بمحافظة البحيرة توافد معدد كبير من المواطنين بمراكز ومدن المحافظة، كما شهد المؤتمر هتافات لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي إذ ردد أهالي البحيرة «كمل يا سيسي كلنا معاك».

مؤتمر حزب مصر الحديثة في البحيرة

ومن جانبه أكد عبد المنعم الجوهري نائب رئيس حزب مصر الحديثة ، على دعم الحزب الكامل للرئيس السيسي في الإنتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدا على ضرورة المشاركة الإيجابية للمواطنين فى الإنتخابات الرئاسية القادمة.

وأكد أيمن شمسية أمين حزب مصر الحديثة بمحافظة البحيرة، على تأييد ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية قادمة، وذلك لاستكمال المشاريع والإنجازات التي بدأها مع الشعب خلال السنوات الماضية.

وأشار أحمد الحسيني أمين تنظيم حزب مصر الحديثة بمحافظة البحيرة، أن الدول شهدت إنجازات في مختلف المجالات، مشيداً بالجهود المبذولة في الملف الأمني وحماية الحدود، واستعادة مصر مكانتها بين الأمم.

مناشدة للمشاركة في العملية الانتخابية

وناشد أمين تنظيم حزب مصر الحديثة بمحافظة البحيرة الشعب البحراوي بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، داعياً الجميع إلى الاصطفاف خلف القيادة السياسية، ودعم الرئيس السيسي.