«الخارجية الأمريكية»: لدينا نية لتمديد الهدنة الفلسطينية الإسرائيلية

قال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تبذل كل ما في وسعها لمحاولة إطلاق سراح جميع المحتجزين بغزة، كما تستمر في الجهود بالتنسيق مع مصر وقطر والسلطة الفلسطينية والأردن والدول الأخرى لإيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات للشعب الفلسطيني.

أمريكا ليس لديها ثقة في الفصائل الفلسطينية

وأضاف «وربيرج»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها أي ثقة في الفصائل الفلسطينية، ومن ثم ليس من الممكن أن نتكهن بأن نتيجة لأن جزءا من كل هذه المستجدات في يد الفصائل.

لدينا النية لتمديد الهدنة

وأشار إلى أن ليس في يد أي دولة فرض مد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، خاصة أن الولايات المتحدة تعتبر الفصائل الفلسطينية إرهابية، لكن لدى الولايات المتحدة الأمريكية النية لتمديد الهدنة الفلسطينية الإسرائيلية.