أمير قطر: أشكر الرئيس السيسي على التعاون لتحقيق الهدنة في غزة

توجّه أمير قطر، الشيح تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم الأحد، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي في ظل التنسيق بين قطر ومصر لتحقيق الهدنة في قطاع غزة، بحسب فضائية القاهرة الإخبارية.

شكرا لكم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على جهودكم ونقدر عالياً التعاون المثمر بين فريقي عمل بلدينا في إطار تحقيق الهدنة الإنسانية في غزة، ويؤكد هذا التكامل الموقف العربي المشترك لترجمة قرارات القمة العربية الإسلامية مع أشقائنا، وتحقيق السلام العادل والدائم في فلسطين. https://t.co/jicsTpPMxl — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) November 26, 2023

تغريدة أمير قطر

وكتب أمير قطر في تغريدة له على موقع إكس (تويتر سابقا): «شكرا لكم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على جهودكم ونقدر عالياً التعاون المثمر بين فريقي عمل بلدينا في إطار تحقيق الهدنة الإنسانية في غزة، ويؤكد هذا التكامل الموقف العربي المشترك لترجمة قرارات القمة العربية الإسلامية مع أشقائنا، وتحقيق السلام العادل والدائم في فلسطين».

تغريدة الرئيس السيسي

وجاءت التغريدة ردا على تغريدة كتبها الرئيس السيسي قال فيها: «أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر الشقيقة على جهوده المبذولة وفريق عمله، والتي تكاملت مع الجهود المصرية لإتمام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وإنجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين، وأتطلع للمزيد من التعاون المشترك لتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وإقرار السلام الشامل والعادل في المنطقة».