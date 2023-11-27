«تاج الدين»: منظومة التأمين الصحي طُبقت في 6 محافظات

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه لا يوجد مرض شلل أطفال في مصر، ولا يوجد ملاريا ولا يوجد أي مرض من الأمراض التي كانت تعوق الإنسان المصري.

منظومة التأمين الصحي طُبقت في 6 محافظات

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن منظومة التأمين الصحي طُبقت في 6 محافظات على مستوى الجمهورية وهي المنظومة التي تعتبر خدمات صحية كاملة لكل أفراد الأسرة أو لكل أفراد الشعب، كما يوجد جدول زمني بيتم تطبيقه على كل المحافظات في مصر.

هناك مبادرات رئاسية كبيرة منها 100 مليون صحة

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن هناك مبادرات رئاسية كبيرة منها 100 مليون صحة، وحياة كريمة وصحة المرأة ومنها الكشف المبكر على الأورام والكشف عن الأمراض الجينية والوراثية عند الأطفال، وأن كل هذه المبادرات للقضاء على قوائم الانتظار لكي نغلق الفجوة ما بين الاحتياجات المجتمعية والاحتياجات البشرية، وبين تقديم هذه الخدمات، موضحًا أن صيدليات «إسعاف 24 ستوفر نواقص الأدوية وستعمل على مدار الـ24 ساعة».