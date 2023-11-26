رئيس وزراء فلسطين يطالب بريطانيا بالدعوة لتثبيت وقف إطلاق النار بغزة

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، رئيس مجلس العموم البريطاني ليندسي هويل، خلال اجتماعهما برام الله، اليوم الأحد، بأن يتم تقديم مقترح للحكومة البريطانية تدعو فيه لتثبيت وقف إطلاق النار وعدم الاقتصار على هدنة مؤقتة، ووقف العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية، إضافة لفتح المعابر مع قطاع غزة وعدم اقتصارها على رفح فقط.

وقف محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين

وطالب اشتية بوقف محاولات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين قسريًا من شماله إلى جنوبه وإلى خارج القطاع، وعدم احتلال إسرائيل لقطاع غزة أو اقتطاع أجزاء منه كمناطق عازلة.

إسرائيل تريد القضاء على حل الدولتين

وقال اشتية، إن إسرائيل تريد القضاء على حل الدولتين وأي فرصة لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية من خلال الاستيلاء على المزيد من الأراضي وبناء المستوطنات، والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية والمسجد الأقصى والأماكن المقدسة، وعمليات القتل والاعتقالات اليومية في الضفة الغربية.

كما طالب اشتية مجلس العموم بتوجيه الدعوة للحكومة البريطانية من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية كدعم حل الدولتين المُستند إلى القرارات الأممية والشرعية الدولية.