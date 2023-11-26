وصول حافلة تقل الأسرى الفلسطينيين من معتقل عوفر باتجاه ميدان ياسر عرفات

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية بوصول الحافلة التي تقل الأسرى والأسيرات من معتقل عوفر باتجاه ميدان ياسر عرفات، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وتستمر الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وقد دخلت يومها الثالث بحلول الأحد، والتي تم التوصل إليها برعاية قطرية مصرية أمريكية عقب 49 يوما من الحرب العنيفة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع بلا هوادة، موقعا عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين.

وتكثف الأطراف التي توصلت إلى هذه الهدنة اتصالاتها مع مختلف الفاعلين من أجل تمديدها لعدة أيام أخرى، لعلها تكون فرصة كافية ليلتقط أهالي القطاع أنفاسهم ويتم إدخال أكبر قدر من المساعدات إليهم، وسط آمال مصرية بإمكانية تطويرها إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار.