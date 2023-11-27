وزير التموين: المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي لأكثر من 5 أشهر

كشف الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية تفاصيل أزمة ارتفاع أسكار السكر في الآونة الأخيرة قائلاً: «هناك عدة عوامل ومتغيرات أثرت في أسعار السكر الفترة الماضية وهو الارتفاع العالمي لأسعار طن السكر من 650 دولاراً للطن إلى 780 دولارا في آخر مناقصة فضلاً عن أزمة التدابير الدولارية وتحرك سعر صرف الدولار في السوق الموازية من 41 جنيها أمام الدولار إلى 51 جنيها».

المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي لتغطية 5.5 أشهر

وتابع في مداخلة تليفونية برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي لتغطية 5.5 أشهر».

وزارة التموين هي الجهة المسؤولة

وأوضح أن وزارة التموين هي الجهة المسؤولة عن توفير الاحتياطي الاستراتيجي من السلع وعن السلع التموينية وأنه لأول مرة في تاريخ وزارة التموين أن تصبح الوزارة غير مسئولة فقط عن توفير السكر للبطاقات التموينية، بل أصبحت محملة بعبء توفيره للقطاعين الصناعي والتجاري وهو ما تقوم به البورصة السلعية وحافظنا على احتياجات القطاع الصناعي من السكر كاملاً.