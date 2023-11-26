رئيس الوحدة المحلية لمركز طهطا: وفرنا السكر والسلع الغذائية بأسعار مخفضة

قال عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، إنه يجرى توزيع السكر بسعر 27 جنيها والسلع الأساسية الأخرى بأسعار مخفضة إذ جرى تكثيف أعمال البيع والتوزيع بعدد من القرى والنجوع التابعة للمجالس القروية منها قرية الحريدية البحرية والكوم الأصفر بمجلس قروى نزلة القاضى ونجوع نزالى داوود ونجوع الشيخ رحومة بمجلس قروى الصفيحة وقرية السوالم والشيخ زين الدين بمجلس قروى شطورة ونجوع الصوامعة بمجلس قروى الصوامعة غرب.

توفير كميات أخرى من السكر والسلع الغذائية

وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، أنه سوف يستمر العمل على توفير كميات أخرى من السكر والسلع الغذائية بأسعار مخفضة وتوزيعها بمختلف أنحاء المجالس القروية والقرى والنجوع التابعة لها خلال الفترة القادمة.

وجاء ذلك بناء على توجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج وتعليمات المحاسب عامر عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، وتفعيلا لمبادرة مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الأساسية والحرص على خدمة وراحة المواطنين فى كل مكان