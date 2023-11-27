وزير التموين: سعر كيلو السكر 27 جنيها في المنافذ الحكومية وبعض السلاسل التجارية

قال الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية إنه سيتم توفير احتياجات قطاع الدواء وهيئة الشراء الموحد من السكر كاملاً وأنه جرى توفير السكر للشركات بسعر 24 جنيهاً للكيلو عبر البورصة السلعية.

السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن

ولفت «المصليحي» في مداخلة تليفونية برنامج «كلمة أخيرة » الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، اليوم الأحد إلى أن الوزارة تطرح السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن، على أن يتم طرحه في المنافذ بسعر 27 ألف جنيه للطن بما يوازي 27 جنيهاً للكيلو في السلاسل التجارية التي تعمل مع الوزارة بالإضافة للمجمعات الاستهلاكية والشوادر المقامة.

طرح السكر بسعر 27 جنيها

وأوضح «المصليحي» أن طرح السكر بسعر 27 جنيها أدى لزيادة الضغط والطلب لدرجة أن بعض الجهات مثل المقاهي والمحال التجارية الصغيرة وغيرها تقوم بالشراء عدة مرات ولذا أصدرنا تعليمات أن يتم تسليم المحال والمصانع التي تعتمد على السكر حصة عن طريق المحليات والمحافظين عبر التسليم المباشر بدلاً من الاقتطاع من نصيب المواطن.

وشدد أن الوزارة حرصت على استدامة الإمدادات للمواطن وللمحال المعتمدة في الصناعة على السكر ولكن هناك بعض المناطق النائية وسيتم الوصول لها عبر المنافذ والشوادر.