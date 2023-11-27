هزة أرضية بقوة 3.6 درجة تضرب اليونان

ضربت هزة أرضية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم، اليونان، على عمق 16 كيلومترا، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، نشرها عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت اليونان على مسافة 101 كيلومتر شمال شرق مدينة باتراس غرب البلاد، وعلى مسافة 15 كيلومترا بين الشرق والشمال الشرقي من مدينة أمفيكليا.

وأمس الأحد، تعرضت اليونان، لهزة أرضية بلغت قوتها درجتين على مقياس ريختر، وعلى مسافة 82 كيلومترًا غرب مدينة بيرايوس جنوب أثينا، فيما قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن عمق الهزة الأرضية بلغ 10 كيلومترات.