هزة أرضية بقوة 2.6 درجة تضرب جنوب اليونان

ضربت هزة أرضية، صباح اليوم، جنوب اليونان بقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق 20 كيلومترا، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة هزة أرضية ضربت جنوب اليونان وقعت على مسافة 71 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة باتراس غرب البلاد، وعلى مسافة 14 كيلومترا غرب بيرجوس شمال غرب البلاد.