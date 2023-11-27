«أوقاف الأقصر» تفتتح مسجد العطاطوة في مركز أرمنت الجمعة المقبل

تفتتح مديرية أوقاف الأقصر، بقيادة الشيخ سيد محمد عبدالدايم، الجمعة المقبل، مسجدًا جديدًا، من المساجد التي جرى الانتهاء من تشييدها وعمارتها، وهو مسجد العطاطوة بالرياينة في مركز أرمنت، بحضور عدد من قيادات الدعوة بالمديرية وإدارة المركز.

يأتي ذلك في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

قافلة دعوية

وفي سياق منفصل، أعلنت أوقاف الأقصر، استقبال قافلة دعوية يوم الجمعة المقبل، إلى إدارة أوقاف القرنة، تتضمن عقد اجتماع مع أئمة أوقاف القرنة وحضور مقرأة قرآنية للأئمة وإقامة مقارئ قرآنية للجمهور، والمشاركة في البرنامج التثقيفي للطفل.

وتهدف القافلة لنشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم المغلوطة من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التثقيفيـة والتوعوية والتى تستهدف كافة فئات المجتمع من مختلف الأعمار، خاصة من الشباب والأطفال لإعداد جيل جديد قادر على إدراك أهمية التنوير فى بناء الإنسان والمجتمع.