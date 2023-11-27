رئيس قناة ON: «القاهرة الإخبارية» فرضت تغطيتها على الإعلام العالمي

أشاد الإعلامي إبراهيم جاد رئيس قناة أون العامة، بالتغطية الأخيرة لقناة «القاهرة الإخبارية» حول نقل الأحداث في غزة، قائلا «كانت القاهرة الوحيدة الصامدة أمام كل التحديات وتزييف الحقائق وتشويه الروايات من قبل قنوات إقليمية وعالمية للحرب في غزة؛ نعلم جميعا أنها تخدم أجندات بعينها ومن يقف وراء تمويلها؟، لهذا نقول أن سردية القاهرة الإخبارية كانت سردية مصرية وطنية خالصة».

إبراهيم جاد يشيد بتغطية قناة القاهرة الإخبارية

وأضاف إبراهيم جاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، «وقفت القناة بكل موضوعية بجانب الحق الفلسطيني؛ وهو أمر يحسب للشركة المتحدة التي دخلت في تحد أمام كل قنوات العالم ؛ كي تفروض الرؤية المصرية ؛ وهى رؤية وطنية لا تستعدى أحد قدر ما تقف خلف اظهار الحق ؛ خلق هذا التحدى والصمود حالة من استدعاء الإصرار على النجاح» .

إبراهيم جاد يتحدث عن تغطية القاهرة الإخبارية

وتابع، «لذا كان نتاج توالى النجاحات في التغطيات المكثفة للحرب في غزة ؛ نقل المشهد كاملا من القاهرة الإخبارية؛ فأصبحت القاهرة تفرض روايتها على كل قنوات العالم بأسره.. وهي قناة احتفلت الشهر الماضي بمرور عام واحد فقط على خروجها إلى النور، والآن نرى كل قنوات العالم تنقل عنها»