الهلال الأحمر الفلسطيني: الكوادر الطبية في غزة تعاني الإنهاك وتحتاج لمساعدة

قال مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، إن هناك فريقا تابعا لنا يتابع تدفق المساعدات ونعمل على توزيعها في مراكز الإيواء والمستشفيات، وفقا لنبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف، أن الكوادر الطبية في قطاع غزة تحتاج لمساعدة وعون طواقم عربية صديقة بسبب الإنهاك الذي تعاني منه، مشيرا إلى أن هناك عائلات كثيرة في غزة تعرضت للتشرد وانقطع الاتصال بين أفرادها ونحاول مساعدتهم ولم شملهم.

وأكد، أن أولوياتنا هي زيادة مراكز الإيواء والأمن الغذائي لسكان القطاع ودعم قطاع الإسعاف وتوفير الوقود.