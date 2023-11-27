انطلاق قافلة طبية في مركز القصاصين بالإسماعيلية ضمن «حياة كريمة»

أطلقت مديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، قافلة طبية مكبرة، في مركز القصاصين، بالتعاون مع مبادرة «حياة كريمة»، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين مجانًا في عدد من التخصصات.

وقال الدكتور علي حطب مدير مديرية الصحة في الإسماعيلية، خلال افتتاح القافلة، إن القافلة تقام في مركز شباب السويدات وتستهدف القرية والقرى المحاورة لها لرفع العبء عن المواطنين والكشف عليهم وتقديم العلاج اللازم لهم.

تخصصات مختلفة وصيدلية تقدم علاجا بالمجان

وأوضح «حطب»، أن القافلة الطبية تضمنت تخصصات طبية شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم أسرة والجراحة والجلدية والأسنان.

وأضاف خلال تفقده القافلة أن القافلة تضم عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم، وصيدلية بها 80 صنفا دوائيا، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري.

وأشار إلى أن القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين؛ بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.