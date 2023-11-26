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تنظيم قافلة طبية مجانية في مركز السادات بالمنوفية نهاية الأسبوع الجاري

كتب:

إبراهيم الديهي
10:30 م | الأحد 26 نوفمبر 2023
قافلة طبية في المنوفية

قافلة طبية في المنوفية

تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، قافلة طبية مجانية، في قرية ناصف التابعة لمركز السادات في محافظة المنوفية نهاية الأسبوع الجاري، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، ووفق توجيهات الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة في محافظة المنوفية.

تنظيم قافلة طبية مجانية في مركز السادات

تنطلق القافلة الطبية المجانية في قرية ناصف التابعة لمركز السادات، يومي 29 و 30 من شهر نوفمبر الجاري، وتستهدف ما يزيد عن 18 ألف مواطن من أبناء القرية والقري المجاورة، وفق بيان مديرية الصحة في المنوفية.

التخصصات والمزايا في القافلة الطبية بالمنوفية 

وأكدت الدكتور الشيماء شفيق منسق القوافل العلاجية في المنوفية، أن القافلة تضم كافة التخصصات الطبية، ومن بينها، الباطنة والجراحة العامة والفم والأسنان والرمد والأنف والأذن والنساء والتوليد والأطفال، كما يتوفر في القافلة إجراء التحاليل والأشعة من خلال السيارات المتنقلة.

وأضافت منسق القوافل العلاجية في المنوفية، أنه يتم صرف الأدوية بالمجان للمواطنين، كما يتم إجراء ندوات توعية في مجالات مختلفة للمواطنين في القرية والقري المجاورة، ومن بينها ندوات تنظيم الأسرة، والتوعية الصحية.

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