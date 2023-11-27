طلاب برنامج التصنيع الغذائي في «طيبة التكنولوجية» يزورون حاضنة أعمال

نظمت كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة طيبة التكنولوجية، زيارة ميدانية لطلاب الفرقة الأولى ببرنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائى، لحاضنة الأعمال بطيبة، للتعرف على مراحل صناعة الكاتشب داخل المصانع، وصناعة العبوات السيلوزية، تحت إشراف الدكتور محمد محمود النحاس، والدكتور محمد البدوي سعدي، أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج، تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، والدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

تحديات تواجه رواد الأعمال

وبدأت الزيارة، بمحاضرة تعريفية بعنوان التحديات التى تواجه رائد الأعمال، والحلول المقترحة، ألقاها الدكتور أحمد شاهين، مدير حاضنة الأعمال، استعرض فيها دور الحاضنة فى التنمية الصناعية واحتواء رواد الأعمال والتسهيلات المقدمة لهم و«الكيس استدى»، لأكثر من مشروع انضم لحاضنة الأعمال بطبية بالأقصر.

مراحل إنتاج الكاتشب

ثم تعرف الطلاب على مراحل إنتاج الكاتشب، بداية من مرحلة جمع الثمار مرورا بالفرز والغسيل ثم مرحلة العصر والتصفية ثم التسوية والتركيز، ثم إضافة المواد اللازمة نهاية بالتعبئة والتغليف، والاحتياطات اللازمة لكل مرحلة وعيوب صناعة الكاتشب وأسبابها والإجراءات المتعلقة بسلامة الأغذية داخل المصنع، كما تعرف الطلاب على مراحل صناعة الأكواب السيلوزية الصحية، بداية ببرمجة الماكينة، مرورا بمرحلة التغذية، ثم مرحلة تكوين الشكل الدائري نهاية بلصق الأجزاء حراريا وكيفية إجراء اختبار عدم التسريب.

في سياق آخر، استضافت جامعة طيبة التكنولوجية، فعاليات الندوة التثقيفية حول ريادة الأعمال ضمن مبادرة «الإبداع طريقك للنجاح»، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن جامعة طيبة تدعم كل المبادرات التي من شأنها تعزيز خبرات ومهارات الطلاب، لاسيما تلك التي تتعلق بريادة الأعمال في ظل اهتمام الدولة بالتحول الرقمي وخلق وإعداد الكوادر البشرية في المجالات التكنولوجية المختلفة، بما يساهم في إتاحة فرص عمل جديدة وتمكين الطلاب بمهارات ومتطلبات المستقبل.