فعاليات الجهات الداعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال يوم

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أبرز فعاليات الجهات الداعمة المنظمة أمس، والتي تشمل لقاءات ومؤتمرات جماهيرية حاشدة ومبادرات متنوعة من الأحزاب.

حزب حماة الوطن

- في مركز سمالوط بمحافظة المنيا، نظم حزب حماة الوطن مؤتمرا حاشدا.

- ‏من داخل قرية أبو الريش في محافظة أسوان، عقد حزب حماة الوطن لقاء جماهيريا، وجرى تأكيد ضرورة المشاركة الإيجابية والفعالة.

- ‏نظم حزب حماة الوطن في مطروح مؤتمرا جماهيريا حاشدًا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي.

- ‏عقد حزب حماة الوطن بمحافظة الفيوم مؤتمرا جماهيريا بمركز سنورس، لدعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي.

- ‏نظمت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة الفيوم مؤتمرا جماهيريا حاشدًا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي بمركز طامية.

حزب مستقبل وطن

- بحضور 20 ألف مواطن عقد حزب مستقبل وطن مؤتمرا شعبيا حاشدا بمحافظة الدقهلية، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، وتأكيد أهمية المشاركة الإيجابية والفعالة في الاستحقاق الرئاسي المقبل.

حزب الإصلاح والنهضة

- نظم حزب الاصلاح والنهضة ندوة توعوية بمحافظة الإسكندرية بمتطوعيه من أهالي منطقة رابعة الناصرية، ضمن حملة مصر تختار الرئيس لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي.

- ‏ضمن فعاليات حملة مصر تختار الرئيس، عقدت أمانة حزب الاصلاح والنهضة بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة بعقد حملة توعوية للشباب في شوارع حلوان، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

حزب مصر القومي

- نظيم التيار الإصلاحي الحر مؤتمرا جماهيريا حاشد لدعم وتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

حزب المصريين الأحرار

- بعنوان المشاركة الانتخابية واجب حتمي نظم حزب المصريين الأحرار ندوة توعوية لأبناء محافظة السويس، لتأكيد أهمية عملية التوعية ودعم المرشح عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

حزب مصر الحديثة

- بمشاركة المئات من أهالي السويس نظم حزب مصر الحديثه مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي واستعراض إنجازات الدولة خلال الفترة السابقة.

- ‏من محافظة المنيا نظم حزب مصر الحديثة مؤتمرا جماهيريا حاشدًا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي.

- ‏بديرب نجم بمحافظة الشرقية نظم حزب مصر الحديثة مؤتمره لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

- نظمت أمانة حزب مصر الحديثة بكفر الشيخ مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي.

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

- اتحاد نقابات عمال مصر ينظم مؤتمرا جماهيريا حاشدًا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك بنادي المقاولون العرب بالقاهره.

- نظمت النقابة العامة للعاملين بالبنوك مؤتمرا جماهيرا حاشدا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي بمحافظة البحيرة.