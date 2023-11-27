فلسطيني يستغل الهدنة لتعليم أطفال غزة.. درس إنجليزي في ملجأ النازحين

مشهد مبهج يخطف القلوب، بطله مدرس فلسطيني ومجموعة من أطفال غزة النازحين، داخل مدرسة الأونروا التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، إذ نظم المعلم الشاب فصلا دراسيا للملائكة الصغار، أثناء الهدنة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة خلال هذه الأيام.

كان المدرس الفلسطيني يعقد حصة اللغة الإنجليزية للأطفال، ويشرح الكلمات على اللوحة الورقية، ويحمل كل طفل كراسته الدراسية وقلمه، ليدون ما يقدمه مدرس اللغة الإنجليزية لهم، وفقا لصور نشرتها قناة «القاهرة الإخبارية»، عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

حصة لغة إنجليزية داخل مدارس الأونروا

تعاطف كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع المشهد الذي كان بطله المدرس الفلسطيني، إذ جاءت التعليقات كالتالي: «الله يوفقهم.. يا رب أحفظ أهل فلسطين»، «ربنا معاهم وينصرهم»، وكذلك «ربنا يرفع عنهم الغمة ويبارك فيهم ويجعلهم خير تعويض لفسطين».

لحظات إنسانية أثبتت مدى عزيمة وقوة أهالي غزة، رغم قسوة ما عايشوه على مدار أكثر من شهر ونصف، من جرائم وحشية ارتكبها جيش الاحتلال الإسرئيلي في القطاع، راح ضحيتها آلاف الشهداء والمصابين والمفقودين، أكثرهم من الأطفال والنساء.

تدمير معالم غزة

أغلب معالم تم تدميرها من قبل الاحتلال الإسرئيلي خلال حرب الإبادة الجماعية التي شنها على قطاع غزة، ولم يترك مكانا إلا قصفه واستهدفه خلالها، في مقدمتها المستشفيات مثل المستشفى المعمداني والشفاء والمساجد والكنائس، بالإضافة إلى المعالم الأثرية، وأبرزها ميناء غزة.

وطبقت هدنة إنسانية في غزة، بوساطة مصرية قطرية أمريكية، ودخلت حاليا في يومها الرابع والأخير، وعبر كثير من أهالي غزة، خاصة الأطفال عن مدى سعادتهم بعد تطبيقها، إذ كشف البعض منهم عن ما يقوم بفعله.

وخلال الأيام الثلاثة الماضية، حققت الهدنة الإنسانية نجاحا كبيرا وتمت عملية تبادل الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بنجاح، وهناك جهودا مكثفة لمحاولة تمديدها لأيام إضافية.