حملة «مواطن» تنظم مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في روما

نظمت حملة مواطن لدعم مصر في روما، مؤتمرًا لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، أمس الأحد 26 نوفمبر، في العاصمة الإيطالية روما، بمناسبة اقتراب موعد التصويت في الانتخابات الرئاسية للمصرين في الخارج في شهر ديسمبر المقبل، ويستمر على مدار ثلاثة أيام.

وهدفَ التجمع الذي نظمته حملة مواطن لدعم مصر في الخارج بالتعاون مع كل من المنظمة الدولية لرجال الأعمال المصريين وحملة «يلا سيسي»، حث المصريين في روما على ضرورة المشاركة في العملية الانتخابية، وتوعية أبناء الجالية المصرية بكيفية وطريقة التصويت.

حملة «مواطن في روما»

وشهد التجمع، حضورًا كبيرًا لأبناء المصريين في روما، خاصة الشباب المهاجرين الجدد وأبناء الجيل الثاني، الذين حولوا التجمع إلى مظاهرة حب وتأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مرددين هتافات «تحيا مصر.. إحنا معاك يا سيسي» على أنغام الأغاني الوطنية.

وفي أثناء التجمع، تم فتح حوار ونقاش بين أبناء الجالية من الحضور والمنظمين، الذين عبروا عن وعيهم لما تم تحقيقه من إنجازات طوال الـ9 سنوت الماضية.

وكان باسم إبراهيم أحد منظمي التجمع وعضو الجمعية الدولية لرجال الأعمال المصريين في الخارج، قد طلب من أبناء الجالية طرح مشكلاتهم كمغتربين وتطلعاتهم في الفترة المقبلة، وتم الاستماع إلى جميع المتحدثين وتدوين أهم النقاط التي تم طرحها خلال المداخلات.

تسهيل وصول الناخبين إلى الصناديق

وأكد حرص المنظمين على تسهيل وصول الناخبين إلى صناديق الانتخاب بمقر السفارة المصرية بروما، من خلال تسيير خطوط حافلات من نقاط تجمعات المصريين بالعاصمة حتى صناديق الانتخابات طوال أيام التصويت.

وأشارت ولاء عبد اللطيف عضو حملة مواطن لدعم مصر، وإحدى منظمي التجمع، إلى ضرورة تواجد المصريين في الانتخابات الرئاسية، وإثبات إيجابيتهم وإعطاء انطباع وصورة إيجابية لدى المجتمع الإيطالي الذين يعيشون فيه، عن قوة صلتهم بالدولة المصرية.

الأمر نفسه أكدته سهام جعفر، إحد منظمي التجمع، فيما يتعلق بضرورة إرسال رسائل إيجابية للعالم من خلال المشاركة من قبل السيدات في دلالة لتمسك السيدة المصرية بحقوقها الدستورية.

وأعرب الدكتور يحيى عبد الخالق، فنان ورسام مصري، عن انبهاره بما تشهده مصر من إنجازات وتقدم في مجال البنية التحتية في السنوات الأخيرة، الأمر الذي يعكس مدى الاستقرار الذي تعيشه مصر تحت قيادة الرئيس السيسي.

وأشار منسق حملة مواطن لدعم مصر في روما، إكرامي هاشم، إلى أنّ الانتخابات الرئاسية، فرصة عظيمة لإثبات إيجابية وتفاعل أبناء المصريين في الخارج مع قضايا وطنهم.