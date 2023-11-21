حملة مواطن تشارك في المؤتمر الوطني لدعم مشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية

شارك وفد من حملة مواطن لدعم مصر، في المؤتمر الوطني لدعم مشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقام تحت رعاية جامعة الأزهر ولجنة خدمة تنمية المجتمع والبيئة، وذلك صباح اليوم، بمركز الأزهر للمؤتمرات، وبحضور لفيف من القيادات السياسية والتنفيذية، ونواب رئيس جامعة الأزهر، وفي مقدمتهم الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة والمجتمع، وفود من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وفي مقدمتهم هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

ويأتي المؤتمر من أجل التأكيد على دور المرأة الريادي والمحوري في بناء الوطن، والمساهمة في كافة الفعاليات الداعمة للدولة، وتعظيما لها ولدورها، وتعزيز مشاركتها في الاستحقاق الدستوري المقبل، والنزول بكثافة إلى لجان الاقتراع والإدلاء بأصواتهن والحفاظ على حقوقهن، وكذلك حث أسرهن على المشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وضم وفد حملة مواطن، كل من محمد فاروق المنسق العام للحملة، والمهندس هيثم أمان النائب الأول للمنسق العام، وأحمد الليموني المنسق العام المساعد لشؤون الإعلام، والدكتور هاني مهني، المنسق العام المساعد لشؤون التخطيط، والسفير مصطفى الشربيني، منسق حملة مواطن للاقتصاد الأخضر، والمهندس مروان قرقورة، منسق حملة مواطن بمحافظة البحيرة، واللواء فتحي قرقورة، نائب منسق محافظة البحيرة، والكاتب الصحفي محمد سويد، عضو الهيئة العليا بالحملة.

وقال محمد فاروق، المنسق العام لـ حملة مواطن، إن الحملة منذ نشأتها تسعى لأن تكون جزءا من المكون المصري وتساهم في رفع حالة الوعي والتقارب الفكري ووجهات النظر للوصول إلى حلول جيدة تفيد وتنفع الوطن.

المرأة جزء مهم وأصيل من الأمة المصرية

وأضاف فاروق، في كلمته خلال المؤتمر، أن المرأة جزء مهم وأصيل من الأمة المصرية، التي يراها البعض نصف المجتمع ولكنها هي المجتمع كله لأنها الأم والأخت والزوجة والابنة فكل التحية لهن على ما يقمن به من عمل وتضحيات وإخلاص وحب.

المرأة المصرية متفردة في الريادة

وأوضح منسق عام حملة مواطن، أن المرأة المصرية دوما في الريادة متفردة وتفاجئ الجميع بقدرتها على التحمل وتتخذ الصفوف الأولى في كافة الأزمات ولا تدخر جهدا ولا تهاب أحد وهذا ظهر جليا في أحداث الـ30 من يونيو، وكذلك الإقبال والمشاركة بكثافة في الاستحقاقات الدستورية الماضية.

يذكر أن المؤتمر الوطني لدعم مشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية، تحت رعاية جامعة الأزهر، ومن تنظيم لجنة تنمية المجتمع والبيئة بالتعاون مع حملة مواطن، ومؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، وبمشاركة من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.