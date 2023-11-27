هل يجوز تقسيط قيمة التصالح في مخالفات البناء؟

حددت المادة الثامنة من قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد، إمكانية التقسيط على مخالفات البناء للمواطنين الذين تقدموا بطلب تصالح، وذلك خلال مدة لا تتجاوز الـ5 سنوات.

تقسيط مخالفات البناء

وجاء في نص المادة الثامنة من قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد، أنه يمكن التقسيط على مخالفات البناء للمواطنين، على أنّ يُستحق عائد لا يتجاوز (7%) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويمكن للمواطنين، التقسيط على مخالفات البناء، حسب ما نصت عليه المادة الثامنة من القانون: «تصدر السلطة المختصة، قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستويين العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه».

التسديد خلال 60 يومًا

كما يمكن للمواطنين، تسديد باقي المبلغ الخاص بالتصالح على مخالفات البناء، خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح، بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح.