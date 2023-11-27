تطوير منطقة كوبري «أبو طبل» في الشرقية بتكلفة 50 مليون جنيه

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نسب تنفيذ عدد من المشروعات الجارية بالقطاعات الخدمية والتنموية، والعمل على تذليل كل العقبات أمام الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال، لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة طبقاً للتوقيتات المحددة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

تطوير منطقة كوبري أبو طبل

وبدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد أعمال تطوير منطقة كوبري أبو طبل بتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه، والتي تعد محوراً مرورياً هاماً يربط بين مدينة منيا القمح وقرية شلشلمون ومركزي مشتول السوق وبلبيس.

إنشاء كوبري سيارات على مصرف القليوبي

اطمأن المحافظ على معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال إنشاء كوبري سيارات على مصرف القليوبي بطول 28 متر وعرض 10 أمتار وذلك بعد أن تم الإنتهاء من إنشاء القواعد الخرسانية وجاري تكثيف ورديات العمل للإنتهاء من الأعمال الجارية بسقف الكوبري وتثبيت 50 عمود خرساني لعمل حائط ساند بجوار الكوبري ، مشدداً على إسراع الخطى في تنفيذ الأعمال ودخول الكوبري الخدمة الفعلية طبقاً للجداول الزمنية المحددة مع الإلتزام بالمواصفات القياسية في التنفيذ.

كما حرص محافظ الشرقية على تفقد كوبري السيارات علي بحر أبو الأخضر بطول 39 متر، وعرض 8 أمتار، وذلك بعد أن تم الإنتهاء من جميع الأعمال به وتركيب الإنارة العامة، وذلك للمساهمة في تخفيف حدة الزحام بالمنطقة، ليؤكد المحافظ ان المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية جديدة بالتوسع في انشاء كباري علوية وأنفاق مشاه جديدة تساهم في السيولة المرورية المطلوبة وتعمل علي فك الاختناقات المرورية داخل مدن المحافظة.