محافظ كفرالشيخ: الانتهاء من رصف شارع سعد زغلول بتكلفة 4 ملايين جنيه

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، الانتهاء من أعمال رصف شارع سعد زغلول بمدينة دسوق، وذلك بتكلفة مالية بلغت 4 ملايين جنيه، ضمن أعمال خطة الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، والذى يعد من الشوارع الحيوية والتجارية الهامة بمدينة دسوق.

متابعة خطة الرصف بالمدن والمراكز

وأوضح محافظ كفرالشيخ، في بيان، أنه يتابع أعمال الرصف بالمراكز والمدن، لرفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، مشددا بالانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية طبقاً للجدول الزمنى المحدد لأعمال الرصف فى مواعيدها المقررة والمواصفات الفنية المطلوبة، مشيرا إلى ضرورة قيام اللجان الفنية بمتابعة أعمال الرصف ميدانياً على الطبيعة ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة، وقياس درجة الحرارة للأسفلت بتوقيتات متتالية، وسحب عينة عشوائية من طبقة الأسفلت لإرسالها إلى المعامل المتخصصة ومراجعة طبقة التشريب «M.C.O»، والتأكد من إتمام مراحل الرصف بالمعايير والمواصفات الفنية المحددة، لتحسين شبكة الطرق، وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة.

متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية في كفر الشيخ

وأضاف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، حرصة المستمر على متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة، وبصفة دورية، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة والإنتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في موعدها، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.